Pallavolo Aragona: guarita la giocatrice contagiata

La Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona annuncia che l’atleta risultata positiva al coronavirus lo scorso 2 novembre è stata sottoposta lo scorso 19 novembre, come da protocollo sanitario, ad un nuovo e ultimo tampone che ha dato esito negativo al Covid-19. I tamponi sono stati fatti dall’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) di Agrigento, attività che l’Asp di Agrigento ha messo in atto per contrastare l’emergenza Covid-19. La giocatrice, dunque, è completamente guarita ed il suo stato di salute è ottimale. La Società del Presidente Nino Di Giacomo, che ha trattato il caso Covid-19 in maniera professionale con il rispetto anche del protocollo ministeriale, tira così un grosso sospiro di sollievo, soprattutto per la salute della giocatrice. L’atleta, fin da subito, ha rispettato il suo lungo periodo di isolamento fiduciario, non accusando cosi particolari problemi fisici, grazie anche al meticoloso lavoro svolto delle dottoresse Alice Mirasola e Maria Concetta Rotolo, componenti dello staff medico della Seap Dalli Cardillo Aragona, che hanno costamente tenuto sotto controllo anche lo stato di salute di tutto il gruppo squadra. L’atleta negativa al coronavirus sarà posta, in via precauzionale, ad ulteriori accertamenti e ad una accurata visita medica, e soltanto dopo il consenso dello staff medico della Società potrà riprendere la preparazione atletica, in vista dell’inizio del campionato di B1 in programma il 23 gennaio 2021.