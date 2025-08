Una giocatrice di pallavolo, di 20 anni, Simona Cinà, è stata trovata morta, la notte scorsa, in una piscina durante una festa in una villa privata a Bagheria in provincia di Palermo. La ragazza sarebbe finita in acqua e non sarebbe riuscita a mettersi in salvo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che indagano. E’ stato disposto il sequestro della salma e sarà eseguita l’autopsia.

