Pali della luce non funzionanti e pericolosi: consiglieri chiedono la rimozione

I Consiglieri comunalindi Agrigento, Fontana, Nobile e Sollano, chiedono all’assessore comunale Giovanni Vaccaro “di rimuovere diversi pali della luce non attivi , perché non funzionanti , che già da tempo sono adagiati nel bivio di via Magellano verso via degli imperatori, creando non pochi disagi ai residenti delle zone circostanti oltre che rappresentare un vero e proprio scempio . Confidiamo- affermano i consiglieri- nella disponibilità dell’Amministrazione nel dare celere e positivo riscontro al problema”.