Finalmente, salvo altre sorprese, dopo quasi mezzo secolo di attesa, la palestra distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento molto presto completerà il suo lungo percorso da “eterna incompiuta” per diventare una nuova casa dello sport, struttura polivalente pronta all’uso. Le buste con le proposte dei partecipanti alla gara per assegnare l’affidamento dell’impianto sportivo sono pronte e verranno aperte a fine mese.

Un’odissea amministrativa e costruttiva che ha attraversato decenni, superando ostacoli burocratici, problemi di finanziamento e cambi di amministrazione, per trasformarsi oggi in una moderna struttura sportiva con 1.400 posti a sedere, pronta ad ospitare eventi sportivi e culturali. La recente pubblicazione del bando per l’affidamento in gestione segna l’ultimo passo di questo lungo cammino.

La storia della palestra distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa ha radici profonde che risalgono a circa 45 anni fa. Per decenni, la struttura è rimasta incompleta, simbolo di quella cattiva abitudine tutta italiana delle opere pubbliche iniziate e mai portate a termine.

Una svolta significativa si ebbe nel gennaio 2016, quando la Giunta Comunale di Agrigento approvò il progetto per i lavori di completamento della struttura. Il progetto esecutivo ottenne un importante finanziamento dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Piano di Azione Giovani – “Sicurezza e Legalità” (PON Sicurezza – Iniziativa “Io gioco Legale”) per un importo di 2.400.000,00 Euro.

Nel febbraio dello stesso anno, il Comune avviò una procedura aperta per l’appalto dei lavori con un importo di 1.970.000,00 euro. Le categorie dei lavori comprendevano interventi strutturali , impianti tecnologici e componenti strutturali in acciaio.

Dopo l’avvio dei lavori, nel marzo 2018 il cantiere era ormai in fase avanzata. Il sindaco di allora, Lillo Firetto, aveva indicato il 15 marzo 2018 come data di conclusione delle opere, sebbene si prevedesse qualche lieve ritardo. L’intervento, aggiudicato per un importo di 1.615.626 euro, prevedeva “il completamento e messa in esercizio dell’impianto sportivo mediante la realizzazione di elementi di chiusura dei prospetti laterali, la definizione degli ambienti e servizi interni e dotazione impiantistica”.

Nell’ottobre 2018, la ditta appaltatrice completò i lavori e consegnò simbolicamente le chiavi della struttura nelle mani del sindaco Firetto. All’epoca, la palestra risultava avere una capienza di circa 1.200 posti e, secondo quanto dichiarato, sarebbe stata gestita direttamente dal Municipio per i successivi 5 anni. Il sindaco riferì che sarebbero stati necessari altri 40 giorni per completare i collaudi prima dell’apertura al pubblico.

Nonostante l’annuncio del completamento nel 2018, la palestra non aprì effettivamente le sue porte al pubblico. L’iter di attivazione subì un rallentamento. Fu solo nel 2023, con l’insediamento della nuova amministrazione e in particolare dell’assessore Gerlando Piparo, che furono avviati nuovi processi per adeguare la struttura e ottenere le certificazioni necessarie per il suo utilizzo.

Il lavoro per rendere finalmente operativa la struttura riprese. Nel giugno 2024, l’ufficio tecnico del Comune di Agrigento convocò una conferenza dei servizi per verificare la conformità della documentazione prodotta e delle opere di completamento effettuate, un passaggio fondamentale per il rilascio della SCIA e per l’apertura definitiva dell’impianto.

Durante questa conferenza, tenutasi direttamente presso l’impianto sportivo, gli assessori Principato e Piparo verificarono personalmente la funzionalità e il rispetto dei requisiti di legge di quanto già realizzato e degli interventi eseguiti dal 2021. Questi includevano la collocazione di elementi di arredo sportivo, il posizionamento di barriere di bordo campo, la realizzazione di pannelli prefabbricati contro le intrusioni, l’installazione di cancelli d’esercizio, la predisposizione di presidi di sicurezza e dell’impianto di videosorveglianza, oltre alla verifica delle misure minime imposte dal CONI per l’autorizzazione di eventi e gare agonistiche.

Queste verifiche consentirono finalmente di ottenere la SCIA antincendio e l’attestazione dell’idoneità e agibilità della struttura. Durante la conferenza si discusse anche della possibilità di utilizzare l’impianto non solo per attività sportive agonistiche con presenza di pubblico (con una capienza aggiornata a 1.400 posti a sedere), ma anche per manifestazioni culturali e di spettacolo.

Il 20 febbraio 2025 segna un’altra tappa fondamentale: il Comune di Agrigento pubblica la determina per l’affidamento in concessione della palestra distrettuale alle associazioni sportive che possiedono i requisiti previsti dalla legge 36 del 2023.

La procedura di gara, avviata con la determinazione n. 514 del 20 febbraio 2025, prevede una concessione della durata di nove anni con un canone annuo a base d’asta di 22.974,00 euro, soggetto a rialzo. Il valore complessivo della gara supera i 900.000 euro e sarà condotta tramite procedura aperta sulla piattaforma telematica del Comune, con l’aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’avvocato Antonio Insalaco, dirigente del Settore I, è stato designato come Responsabile Unico del Procedimento per questa iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione degli impianti sportivi comunali di Agrigento.

“Da incompiuta ad eccellenza delle strutture sportive comunali”: con queste parole gli assessori Principato e Piparo hanno descritto la trasformazione della palestra distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa. Dopo 45 anni di attesa, ciò che sembrava destinato a rimanere un simbolo dell’inefficienza amministrativa è diventato una moderna struttura polivalente pronta ad accogliere molto presto eventi sportivi e culturali.

L’assessore Piparo ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Tante associazioni potranno finalmente trovare una casa in cui far crescere tanti giovani”. Un obiettivo perseguito con determinazione dall’amministrazione comunale, che ha investito risorse ed energie per chiudere definitivamente una delle pagine più lunghe e controverse dell’edilizia pubblica agrigentina.

