Palermo calcio rischia retrocessione in C

Richiesta per presunto illecito amministrativo,sentenza a giorni

Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C. È questa la richiesta del procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, nei confronti del Palermo Calcio al processo al Tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo. All’udienza è stato ammesso anche il Benevento in qualità di parte interessata. I legali dei rosanero hanno insistito sull’inammissibilità del procedimento.

La sentenza dovrebbe essere resa nota nei prossimi giorni. (ANSA)