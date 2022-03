Palermo, Aeroporto torna operativo dopo la caduta di una parete di cartongesso (VIDEO)

L’aeroporto internazionale ‘Falcone e Borsellino’ è tornato operativo dopo la chiusura avvenuta nella notte per la caduta di una parete di cartongesso nel terminal causata dalle forti raffiche di vento di scirocco che da ieri hanno colpito tutta la provincia. Sono stati otto i voli dirottati. “Le compagnia stanno riprogrammando i voli”, spiegano dallo scalo. Una parte del terminal è stato messo in sicurezza. Danni a Palermo a causa del forte vento che ha soffiato a partire dalla serata di ieri e per tutta la notte. Una vecchia palazzina disabitata è crollata parzialmente attorno alle 22:30 in via Leonardo Ximenes, nei pressi del quartiere Borgo vecchio. I vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte, escludono la presenza di persone sotto le macerie. In corso la messa in sicurezza dell’area e delle porzioni di palazzina rimaste pericolanti da parte del nucleo Saf.