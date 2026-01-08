PalaEgoGreen Agrigento, sabato l’inaugurazione: sport ed energia sostenibile accendono la città

EgoGreen accende una nuova luce sullo sport e sulla sostenibilità ad Agrigento. Sabato 17 gennaio, alle ore 18:30, in piazza Ugo La Malfa, si terrà la cerimonia di inaugurazione del PalaEgoGreen Agrigento, una nuova struttura destinata a diventare punto di riferimento per l’attività sportiva e per la promozione di una cultura energetica attenta all’ambiente.

A tagliare il nastro saranno Marcello Giavarini ed EgoGreen, che insieme hanno voluto fortemente questo progetto, simbolo di un’idea di sviluppo che mette al centro sport, comunità e sostenibilità. Il PalaEgoGreen nasce infatti con l’obiettivo di coniugare infrastrutture moderne e rispetto per l’ambiente, in linea con la mission dell’azienda che da anni opera nel settore dell’energia verde.

L’inaugurazione rappresenta non solo l’apertura di un nuovo spazio fisico, ma anche un messaggio chiaro alla città: investire in luoghi di aggregazione significa investire nel futuro, soprattutto quando questi luoghi sono pensati secondo criteri di efficienza energetica e attenzione all’impatto ambientale. Un segnale importante per Agrigento, che guarda avanti puntando su modelli di crescita sostenibili e inclusivi.

Il PalaEgoGreen Agrigento si propone così come una casa per lo sport e per i giovani, ma anche come esempio concreto di come innovazione e tutela dell’ambiente possano camminare insieme. Alla cerimonia sono attese autorità, rappresentanti del mondo sportivo e numerosi cittadini, pronti a condividere un momento che segna l’inizio di una nuova stagione per la città.

Un appuntamento che va oltre il semplice evento inaugurale: il PalaEgoGreen è già una promessa mantenuta, quella di un’Agrigento che cresce nel segno dell’energia pulita e della partecipazione.

