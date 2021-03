Neanche il tempo di mettere a regime il Palacongressi: Razza sospende vaccinazioni con astrazeneca

L’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha firmato la sospensione delle

vaccinazioni con Astrazeneca. Questo dopo che l’agenzia italiana del farmaco ha deciso , in via precauzionale, il divieto di utilizzo del vaccino su tutto il territorio nazionale. Razza dichiara: “come chiarito dal ministro Speranza, si tratta di una sospensione cautelativa. I principali Paesi europei hanno deciso di volere approfondire la questione nella giornata di domani e dopodomani. Questo ho il dovere di dirlo, perché in Sicilia sono oltre 115.000 i cittadini che hanno ricevuto un vaccino AstraZeneca. Le evidenze scientifiche indicano con chiarezza che il vaccino è sicuro.” Al centro vaccinale del Palacongressi le somministrazioni potrebbero subire ancora una netta diminuzione rispetto a quando previsto (si prevedevano circa 300 somministrazioni quotidiane). Nei prossimi giorni in programma c’erano le inoculazioni proprio del vaccino “incriminato” ma adesso si continuerà solo con gli ultra ottantenni per i quali è previsto il Pfizer e Moderna. Un po’ come dire: neanche il tempo di collaudare il nuovo centro vaccinale. La struttura è composta da quarantacinque postazioni, oltre un centinaio di operatori impiegati su due turni, quello di Agrigento è il settimo centro della Sicilia. Il centro vaccinale del Palacongressi sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il commissario dell’azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia, conta di poter somministrare nell’ hub del Villaggio Mosè 4000. “Tutto verrà migliorato e ampliato man mano che arriveranno sempre più dosi- ha detto Zappia- quando avremo una buona scorta di vaccini ci sarà la possibilità di vaccinarsi in maniera più sostanziale.”L’area vaccinale occupa circa 1000 mq della struttura del Palacongressi ed è dotata di 16 bagni. Il servizio di volontariato è svolto dalla protezione civile provinciale. “Ad Agrigento- ha detto l’assessore Regionale, Ruggero Razza, presente questa mattina al Palacongressi- non inauguriamo hub ma abbiamo potuto assistere alla sua piena funzionalità”.