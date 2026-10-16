Tre agrigentini avrebbero pagato 2.400 euro a testa per ottenere due qualifiche professionali, ricevendone però soltanto una. Dalla loro denuncia è nato il processo per truffa a carico del titolare di un centro di formazione di Agrigento, un imprenditore di 54 anni.

I fatti al centro del dibattimento, in corso di svolgimento davanti al giudice Katia La Barbera, risalgono al gennaio del 2024. Secondo l’accusa, i tre si sarebbero iscritti ai corsi per ottenere l’attestato di Osa (Operatore Socio-Assistenziale) e una qualifica nel settore alberghiero, sborsando 2.400 euro ciascuno, per una cifra complessiva di 7.200 euro.

La Procura di Agrigento contesta all’imprenditore di aver rilasciato soltanto l’attestato di Osa, omettendo il secondo titolo. I tre truffati hanno così sporto denuncia e si sono costituiti parte civile nel processo, chiedendo il risarcimento dei danni.

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