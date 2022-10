“Padel for Lilt”, i padellisti in campo per la prevenzione

Il padel in campo nel mese dedicato alla campagna di prevenzione promossa ogni anno ad ottobre dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. “Padel for Lilt” è la denominazione del torneo di beneficenza, promosso dal comitato provinciale Asi guidato da Mario Cucchiara, che ha preso il via lo scorso sabato 15 ottobre. Il torneo si è già svolto a Cianciana e a Menfi. Sabato 22 ottobre prossimo sarà la volta di Raffadali, al Le Beddie Padel Club, con conclusione domenica 23 ottobre al Sciacca al Pirrera Padel Center. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. A Raffadali sarà presente anche un camper per una visita gratuita di prevenzione senologica con ecografia.