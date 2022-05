Padel e tennis, torna il trofeo Travelgate di doppio giallo

Si rinnova anche quest’anno, per padelisti e tennisti amatoriali, l’ appuntamento con il trofeo Travelgate di doppio giallo, giunto quest’anno alla sua XXIV edizione. Novità anche per il 2022, a partire innanzitutto dalla location che cambia ancora una volta. L’introduzione nella manifestazione del torneo di padel, ha imposto, due anni addietro, l’abbandono della storica sede di Terrasini e il trasferimento a Brucoli. Quest’anno ancora un trasloco, seppur di pochi chilometri, e precisamente nel resort dell’Arenella, a pochi passi da Siracusa. La formula dei due tornei (padel e tennis) è sempre quella ormai collaudata del doppio giallo che fa coltivare a tutti la speranza di potersi aggiudicare uno dei due tabelloni e, assieme ai trofei, anche il voucher per il soggiorno gratuito per l’edizione del 2023 del trofeo Travelgate. Il torneo è organizzato (da sempre) da Gero Bellavia, in collaborazione con il Circolo Tennis di Agrigento, mentre a curare l’organizzazione tecnica e la compilazione dei vari tabelloni sarà il giudice arbitro Salvo Di Benedetto, affiancato dal maestro Giuseppe Giudice. Per prenotarsi e partecipare alla tre giorni siracusana (17/19 giugno) di tennis, padel e relax al Resort Arenella ci si può rivolgere direttamente all’agenzia Travelgate, per competere in uno o entrambi i tornei o semplicemente per trascorrere un week-end all’insegna della tranquillità e del divertimento e assistere a delle partite tiratissime di ottimo livello.