Ottica Sacco vince ricorso: “Può vendere lenti a contatto”

Era stato segnalato dai suoi competitor, ottiche e farmacie, alla Polizia locale di Sciacca che, nel febbraio scorso, avevano imposto l’alt alla vendita di lenti a contatto monouso al titolare della Ottica Sacco, commerciante di Agrigento ma operante anche a Sciacca nella vendita di occhiali da sole, montature, apparecchi e prodotti fotografici.

L’uomo, rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto ricorso al Cga che si è pronunciato in suo favore dando via libera alla vendita di lenti contatti anche da parte di esercizi commerciali diversi da ottiche e farmacie.

A sostegno del ricorso sono stati, inoltre, citati i principi in materia di concorrenza e una recente sentenza della Corte di Giustizia relativa alla commercilizzazione su internt di lenti a contatto.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sciacca e i titolari delle ottiche site nel medesimo Comune chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che la vendita di lenti a contatto sarebbe riservata agli esercizi commerciali di ottica e alle farmacie.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, condividendo la censura formulata dagli avvocati Rubino e Impiduglia secondo cui la vendita di lenti a contatto monouso deve essere consentita ai negozi che mettano un ottico a disposizione del cliente, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; pertanto, per effetto del provvedimento cautelare il titolare dell’Ottica Sacco – in possesso del titolo di ottico – potrà finalmente commercializzare a Sciacca lenti a contatto.