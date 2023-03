Ottanta sbarchi in due giorni: hotspot al collasso

Proseguono senza sosta a Lampedusa gli sbarchi di migranti provenienti soprattutto dalle coste tunisine. Ieri sulla più grande delle Pelagie erano stati registrati complessivamente 37 sbarchi con un totale di 1.387 persone. Il giorno prima c’erano stati 43 arrivi con 1.778 immigrati. All’hotspot di contrada “Imbriacola”, nonostante i massicci e ripetuti trasferimenti fatti effettuare ieri dalla Prefettura di Agrigento, sono presenti quasi 2.400 ospiti, a fronte di 400 posti disponibili. Durante la notte sono state trasferite, con il pattugliatore della Guardia di finanza, 128 persone a Pozzallo. Nella tarda mattinata di domenica sono stati trasferiti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, altri 180 migranti.

Le autorità italiane nel frattempo hanno disposto il fermo della nave “Louise Michel”, dell’omonima ong, finanziata dall’artista Banksy, contestando delle violazioni del nuovo decreto. La nave è arrivata a Lampedusa, ieri, dopo avere soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo e i salvataggi erano stati effettuati anche da Capitaneria e Guardia di finanza a bordo di alcune motovedette.

E un incendio, fortunatamente senza conseguenze, è stato appiccato questa mattina dagli ospiti del Cpr (Centro per i rimpatri) di Pian del Lago a Caltanissetta. A quanto pare alcuni ospiti stranieri per protesta, in vista dei rimpatri, hanno dato alle fiamme lenzuola, suppellettili e quanto hanno trovato all’interno del padiglione A della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, altri mezzi delle forze dell’ordine in supporto alle pattuglie presenti nel campo, e un’ambulanza del 118 per eventuali emergenze. A quanto pare però nessuno è rimasto ferito e l’incendio è stato spento.