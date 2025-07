Ospizi “fantasma” a Canicattì: Due Titolari Denunciati

Due strutture destinate all’accoglienza di anziani a Canicattì sono state scoperte prive delle necessarie autorizzazioni e requisiti di legge, nonostante ospitassero rispettivamente 12 e 6 anziani. La scoperta è stata fatta a seguito di un controllo mirato effettuato dalla polizia del commissariato di Canicattì, che ha ispezionato un totale di tre strutture in un’operazione di verifica.

I controlli, che si sono svolti sotto la supervisione del dirigente medico del servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (Siav), hanno riguardato anche aspetti igienico-sanitari, supportando le operazioni di accertamento. Le due strutture non autorizzate sono state sottoposte a verifiche per la regolarità delle condizioni sanitarie e per la conformità alle normative di sicurezza.

I titolari delle strutture “fantasma” sono stati denunciati e segnalati alla Procura di Agrigento per il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di assistenza agli anziani.

Questi accertamenti rientrano in una serie di verifiche disposte per garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti nelle strutture di accoglienza, un settore che spesso è oggetto di controlli rigorosi da parte delle autorità competenti.

