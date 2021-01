Ospedale San Giovanni di Dio, vaccinato anche il cappellano

Il vero untore resterò sempre io.Positivo? Negativo?……………. Untore del sacramento:unzione degli infermi!

Ci scherza su don Saverio Pittitteri. Il cappellano della chiesa dell’Ospedale del San Giovanni di Dio di Agrigento ha postato la foto del momento del suo vaccino. Secondo l’Asp in tre giorni dall’avvio delle azioni di vaccinazione anticovid-19 per il personale sanitario, sono oltre mille le somministrazioni già eseguite. Per l’esattezza 1.155, suddivise fra i cinque presìdi ospedalieri della provincia: 378 sono i sanitari vaccinati al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, frutto della somma fra 96, 120 e 162 inoculazioni effettuate, rispettivamente, il 2, 3 e 4 gennaio 2021. L’Ordine provinciale dei medici della Provincia di Agrigento ha però denunciato ritardi e anomalie ( L’ordine dei medici ha però denunciato ritardi.