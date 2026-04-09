Durante i giorni della scorsa Settimana Santa, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, si è svolta una sentita iniziativa di solidarietà in occasione della Pasqua. Autorità civili e militari della provincia ed associazioni hanno fatto visita ai piccoli degenti per portare loro un momento di gioia e vicinanza. All’incontro hanno partecipato il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola De Tullio, il tenente colonnello Vincenzo Bulla, il maggiore Annamaria Putorti, il direttore sanitario Vincenzo Asaro e Francesco Messina e Tommaso Violi, rappresentanti di una nota catena di supermercati che ha omaggiato i piccoli degenti.

Durante la visita, tutti i presenti hanno regalato sorrisi e conforto in un momento delicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. A rendere ancora più speciale la giornata il dono delle uova di Pasqua accompagnato da piccole sorprese. L’iniziativa si è svolta alla presenza del direttore del reparto di pediatria, Giuseppe Gramaglia, che ha sottolineato “l’importanza di gesti come questo nel contribuire all’umanizzazione delle cure e nel rendere più serena la permanenza in ospedale. Un gesto semplice ma significativo, che ha portato un momento di festa e speranza all’interno del reparto”.

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