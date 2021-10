Ospedale di Sciacca, vaccinazioni anticovid per donne in gravidanza ed allattamento

“Vaccinati mamma!” è il titolo di una campagna straordinaria di vaccinazione anticovid-19 destinata alle donne in gravidanza ed in allattamento che si svolgerà domattina, mercoledì 27 ottobre, nel presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento materno infantile ASP e dal Distretto sanitario di Sciacca in collaborazione con le sezioni saccensi di Kiwanis e FIDAPA, avrà sede presso l’ex reparto di nefrologia del nosocomio dalle nove del mattino sino alle tredici. Nel corso della giornata il personale socio-sanitario ASP offrirà consulenze individuali alle mamme e somministrerà sul posto la vaccinazione anticovid. L’evento “Vaccinati mamma!” conclude la gamma delle iniziative delle iniziative “Il benessere psicofisico del bambino: dal concepimento ai primi due anni di vita” svoltesi a Sciacca per tutto il mese di ottobre.