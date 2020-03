Ospedale di Canicatti: emergenza coronavirus

“Mi unisco alla richiesta dei Sindaci del distretto di Canicatti, l’ospedale barone Lombardo va potenziato!” A parlare è l’On. Giusi Savarino, Presidente della IV commissione Ars, che aggiunge:”So che l’assessore Razza ha fatto per l’ospedale di Canicatti, in due soli anni, molto più di quanto non sia stato fatto nei precedenti dieci. Il primo decreto dell’assessore, voglio ricordarlo, già conteneva il finanziamento del pronto soccorso del presidio canicattinese, ha poi previsto in rete aumenti dei posti letto e delle strutture semplici, e uno degli ultimi impegni della giunta Musumeci ha deliberato €1.440.000 per l’adeguamento del punto nascita e €1.450.000 per il complesso operatorio, nonché il finanziamento per la nuova tac e la nuova risonanza magnetica. Giusto per citare non chiacchiere ma alcuni impegni concreti già deliberati dall’assessore Razza, per cui lo ringrazio. Ma in tempi di emergenza non possiamo attendere burocrazia ed espletamento di lunghe gare di appalto, serve un segnale forte in tempi brevi. Lo chiedono i cittadini di un comprensorio che per troppi anni hanno assistito in silenzio ad una politica colpevole, che ha tolto risorse umane ed economiche ad un presidio che rappresentava un fiore all’occhiello dell’Asp di Agrigento. Il Governo Musumeci ha invertito questa triste tendenza. Lo si faccia anche oggi, come più volte ho già chiesto all’assessore Razza e alla direzione sanitaria provinciale, potenziando al massimo quest’importante presidio.” On. Giusi Savarino