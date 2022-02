Ospedale di Agrigento, nominato il neo-primario di pronto soccorso

Anche il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento ha il suo nuovo primario. Si tratta del dottor Sergio Vaccaro, vincitore della procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza del nosocomio agrigentino. Nato a Favara nel ’66 e proveniente dall’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia Cervello” di Palermo, il dottor Vaccaro è stato ricevuto questa mattina dal commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, per la formale sottoscrizione del contratto. “Con l’immissione in servizio del dottor Sergio Vaccaro – afferma il commissario Mario Zappia – si completa il quadro delle nomine dei primari di pronto soccorso negli ospedali agrigentini. L’arrivo dei nuovi direttoridelle unità operative di medicina e urgenza, tutti professionisti con elevata esperienza maturata in realtà ospedaliere più grandi delle nostre, impreziosisce di certo l’Azienda. La Direzione strategica si complimenta con i neo-primari e assicura che si impegnerà costantemente insieme a loro per potenziare e ammodernare le strutture oggi esistenti al fine di offrire un servizio sempre migliore ai pazienti non solo nelle aree d’urgenza ospedaliere ma anche sul territorio, vero filtro dei pronto soccorso”.