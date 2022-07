Ospedale di Agrigento: attivato il nuovo container per il pre-triage

Novità importante al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ stato attivato il nuovo container per il pre-triage, che sostituisce la vecchia tenda della Protezione civile, che era ormai invivibile a causa delle alte temperature di questi giorni. “E’ stato deciso di fare un investimento importante che ha reso questo servizio più vivibile, e dal punto di visto organizzativo abbastanza gradevole – ha detto il commissario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia -. Inoltre la prossima settimana saranno completati i lavori relativi ai nuovi spazi dedicati ai codici bianchi, e ai codici verdi del Pronto soccorso di Agrigento, dove c’è ogni giorno un impatto fortissimo di utenza. E continuiamo a lavorare per incrementare il personale, e siamo alla ricerca di operatori anche residenti in altre regioni”.