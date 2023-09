Un presunto caso di avvelenamento è stato registrato ai danni dei cani randagi che vivono nella zona della Valle dei Templi. A denunciarlo è l’associazione “Rifugio Hope” che ha soccorso il cane Skizzo, che da tempo stazionava nei pressi dell’area archeologica. Portato in una clinica veterinaria l’animale è morto. “I cani della Valle dei Templi sono stati avvelenati – scrivono in un post i volontari del Rifugio Hope -. Un luogo magico, una magia rotta dalla delinquenza e dall’essere più malvagio che Dio abbia mai potuto creare. Un luogo che custodisce beni archeologici dal valore inestimabile, un luogo invalicabile, che non è riuscito a proteggere i suoi più fedeli custodi”.