Orrore in casolare disabitato: cuccioli di cane uccisi con un cappio

Orrore nelle campagne di Casteltermini dove sono all’intero di un casolare diroccato e in stato di abbandono sono state trovate diverse carcasse di cuccioli di cane morti per strangolamento. Intorno ai loro colli, infatti, avevano un cappio realizzato con lo spago. Uccisi da mani ignote. Nella zona sono intervenuti i volontari del rifugio “Ohana”, Chiara Calasanzio e Francesca Orsini che hanno prelevato e salvato una cagna in pessimo stato di salute e tre cuccioli, uno dei quali, è deceduto in clinica veterinaria a causa delle ferite e delle cattive condizioni in cui versava.

“E’ da sabato che non dormiamo per trovare una soluzione a questo strazio – scrive sui social Chiara Calasanzio -. La signora che li ha trovati e li ha soccorsi riferisce che da sabato nè polizia locale nè carabinieri sono intervenuti. I due piccoli sopravvissuti, a parte vermi e parassiti, si stanno rimettendo e hanno molta fame. Dovrebbero farcela. La mamma era ormai rachitica, tutti i suoi valori erano sballati ed è risultata positiva ad Ehrlichia e Anaplasma, e saranno svolti altri esami per escludere altre patologie. Ora hanno bisogno di rimettersi in sesto”.

“Il cucciolo purtroppo è morto in terapia intensiva – ha aggiunto Francesca Orsini -. Era pieno di ematomi nella testa, e c’erano diversi bigattini. il suo corpo era troppo stremato, scheletrico, e ormai senza forze per reagire. Abbiamo rivoltato mamma Rachel con diversi esami. E deve fare terapia per 20 giorni. Ha dei linfonodi troppi ingrossati quindi abbiamo fatto un prelievo extra da mandare a Ragusa per la leishmania, perché non ci convince. Di cui arriverà l’esito la prossima settimana. Volevo solo dire che i miei post hanno contato oltre 1.500 commenti. Tantissime condivisioni. Ma l’aiuto ricevuto è di soli 90 euro. Ringrazio queste 4 persone, e lo farò anche privatamente. Non vi chiedo niente, ma vi lascio riflettere”.