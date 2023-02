Ore di angoscia per la scomparsa di una donna

Sono ore di angoscia per la scomparsa di una trentanovenne licatese di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. I poliziotti, nonostante non siano ancora trascorse le 48 ore, hanno avviato le ricerche della donna che soffrirebbe di depressione. Le ricerche sono state estese anche in ambito provinciale. La trentanovenne, che non ha portato con se il telefono cellulare, si è allontanata a bordo di una Mercedes classe A, di colore grigio. Indossa i leggings di colore nero, un giubbotto argentato e scarpe da tennis bianche.