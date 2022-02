Ordine degli architetti, al via corsi inediti e innovativi dedicati agli studi professionali

Progettazione digitale e formazione delle figure professionali legate all’uso del Building Information Modeling (BIM). Sono questi i temi del seminario online, in programma venerdì prossimo, dalle 15:30 alle 17:30, promosso dall’Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo.

Dopo il corso indirizzato ai giovani architetti, finalizzato al superamento delle criticità nella fase di avvio alla professione, l’Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo lanciano per la prossima primavera un pacchetto di corsi di formazione sui temi di sicurezza nei cantieri, progettazione digitale, marketing, foto rendering o, più in generale, l’uso della fotografia in architettura, con l’obiettivo di offrire agli architetti agrigentini gli strumenti più efficaci per modernizzare le proprie strutture professionali, rendendole competitive in un mercato in forte evoluzione.

“Sappiamo bene – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola– che il decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dello scorso 2 agosto ha sancito l’obbligatorietà della progettazione digitale per le opere pubbliche, attraverso l’uso del BIM, con decorrenza differita nel tempo in relazione all’importo dei lavori. Con l’obiettivo di offrire agli architetti l’opportunità di essere pronti e competitivi sul mercato, venerdì prossimo terremo un seminario online, sulla piattaforma dell’Ordine, proprio sul tema del BIM e sulla formazione delle nuove figure professionali di BIM Specialist, BIM Coordinator e BIM Manager. Figure professionali che, in relazione all’evoluzione della normativa di settore, sono sempre più richieste dal mercato su scala nazionale”.

“Si è da poco concluso il corso di aggiornamento professionalededicato ai giovani architetti – dichiara Pietro Fiaccabrino, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – che ha riscosso un notevole successo per la partecipazione e gli argomenti trattati e ci ha incoraggiati a trovare nuovi percorsi formativi attraverso un pacchetto di corsi che comincerà in primavera su temi e argomenti inediti e innovativi, ad oggi non trattati dal nostro Ordine, come il foto rendering, la fotografia in architettura, il marketing, … con il fine precipuo di fornire agli studi professionali nuovi e utili strumenti per l’innovazione degli stessi studi. Uno di questi comincerà a breve e riguarda, appunto, il BIM”.

Il seminario sarà tenuto da esperti di chiara fama in materia di progettazione digitale, con la collaborazione di EureKa Engineering, società leader per la formazione certificata Autodesk.

Gli interessati potranno partecipare, a titolo gratuito, iscrivendosi, nell’area riservata nella homepage del sito web dell’Ordine e utilizzando il link riportato nello stesso spazio, fino alle 11 di venerdì prossimo.

Durante il seminario, saranno contestualmente anticipate nuove attività di formazione professionale in cantiere, per iniziativa del dipartimento Lavoro dell’Ordine, che si terranno durante la prossima primavera, sui temi del marketing, della promozione del progetto e dell’uso della fotografia in architettura.