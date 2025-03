Si è svolta stamattina, nella sede dell’Ordine degli architetti di Agrigento, la manifestazione di chiusura della VI edizione del progetto “Abitare il Paese”, un’iniziativa promossa dal Consiglio nazionale degli architetti e attuata, sul territorio provinciale, dall’Ordine di Agrigento con la collaborazione dei dirigenti degli istituti scolastici che hanno partecipato al progetto, con i propri studenti, alimentando un proficuo rapporto di collaborazione tra scuole, istituzioni e cittadini e rafforzando il legame tra le nuove generazioni e il loro territorio. In particolare, anche in questa VI edizione, il progetto ha coinvolto gli studenti di tre scuole: l’istituto comprensivo Agrigento Centro, il liceo scientifico Leonardo e l’istituto comprensivo Verga di Canicattì, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della cura del territorio e delle risorse locali, incoraggiando il loro coinvolgimento diretto in attività che coniugano educazione, arte, architettura e urbanistica.

Nel corso della manifestazione, dopo gli interventi di apertura del presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola; della referente del progetto Melinda Drago, consigliere dell’Ordine, e dei dirigenti dei tre istituti scolastici Rosetta Greco, Patrizia Pilato e Ausilia Corsello, gli studenti hanno presentato i risultati del lavoro svolto e descritto le proposte progettuali proposte. “Il percorso di questa annualità – afferma Melinda Drago – ha prodotto un lavoro interessante che riporta anche ai principi dell’Urbanistica tattica. Tra i tanti progetti prodotti, gli studenti dell’istituto comprensivo Agrigento Centro hanno proposto per Villa Lizzi un’area per l’osservatorio delle stelle: uno spazio dove, grazie alla presenza di un telescopio, si possono osservare le stelle. Il progetto è arricchito dallo studio di una pavimentazione che riporta in scala il sistema solare e dalla proposta di abbellire le panchine esistenti all’interno della Villa con disegni artistici che rappresentano i pianeti”.

“Anche quest’anno – dichiara Rino La Mendola – è stato conseguito l’obiettivo di rendere gli studenti protagonisti della progettualità e della valorizzazione del territorio in cui vivono, stimolando l’interesse per la buona architettura, quale bene collettivo, indispensabile per garantire la qualità delle nostre città, che si traduce, come sappiamo, nella qualità della nostra vita quotidiana. Adesso la sfida potrebbe essere quella di capitalizzare le idee dei ragazzi facendole diventare progetti da donare alle Amministrazioni comunali affinché possano essere realizzati. In tal modo, il progetto raggiungerebbe l’obiettivo di lasciare un segno tangibile sul territorio del lavoro svolto dagli studenti”.

“L’istituto comprensivo Agrigento Centro, come scuola pilota – spiega Rosetta Greco – ha aderito con grande entusiasmo al progetto Abitare il Paese. Gli studenti, insieme con i docenti e i tutor architetti, hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza formativa di cittadinanza attiva; riflettere sul valore dell’architettura come bene collettivo; ragionare su strategie di riqualificazione di spazi urbani, quali Villa Lizzi e Villa Iannuzzo e, soprattutto, hanno avuto l’opportunità di proporre idee per una città del futuro più intelligente, inclusiva e sostenibile”.

