Ordine architetti, al via il corso di aggiornamento per l’avvio alla profession

Edilizia, Superbonus al 110%, presentazione dei progetti agli uffici dei Comuni, del Genio Civile e della Soprintendenza ai Beni Culturali; uso delle piattaforme informatiche; sicurezza nei cantieri, consulenze tecniche di Ufficio e di parte; pratiche catastali ed aspetti contributivi e fiscali.

Sono queste le principali materie oggetto di un corso di 30 ore, organizzato dall’Ordine degli architetti e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Agrigento, con l’obiettivo di aiutare i giovani architetti ad affrontare le problematiche di primo ingresso all’esercizio della professione.

Con la prima lezione, prevista per il prossimo venerdì 10 dicembre, saranno trattati i temi relativi a pratiche e titoli edilizi e alla presentazione dei progetti agli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE). Dopo i saluti di rito, relazioneranno Gaetano Greco, responsabile del settore Edilizia privata dell’ufficio Tecnico comunale di Agrigento e Raimondo Zambuto, consigliere dell’Ordine.

“Siamo ben consapevoli – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – che la figura professionale dell’architetto è di fondamentale importanza nei processi di trasformazione del territorio, così come sappiamo bene che spesso la formazione universitaria, anche se di profilo elevato, non consegna al mondo del lavoro architetti già pronti per affrontare i temi quotidiani della professione. Per questo motivo, abbiamo voluto organizzare un corso di formazione sulle tematiche più importanti per la professione”.

“Il corso – aggiunge il presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, Pietro Fiaccabrino – si articolerà in 30 ore e sarà tenuto da esperti in materia di edilizia, beni culturali, norme sismiche, consulenze tecniche, fisco e previdenza. Il corso è destinato ai colleghi iscritti da meno di 5 anni ma, in relazione a tematiche innovative, come ad esempio il Superbonus al 110% o lo Sportello Unico per l’Edilizia, potranno richiedere di partecipare anche colleghi più anziani inviando una mail alla segreteria dell’Ordine (all’indirizzo architetti@agrigento.archiworld.it) entro giovedì 9 dicem