Ordinanza Dirigenziale del Comune di Agrigento per il concerto di fine anno: le limitazioni alla circolazione strada

Il Comune di Agrigento si prepara ad accogliere il concerto di fine anno con Tirimoncino nella suggestiva cornice di Piazza Marconi. In occasione di questo evento speciale che illuminerà la notte del 31 Dicembre 2023, l’amministrazione ha emesso un’ordinanza dirigenziale per regolare la circolazione stradale, garantendo la sicurezza e agevolando lo svolgimento dell’evento.n co

Per consentire lo svolgimento del concerto e assicurare il regolare flusso delle persone, sono stati adottati provvedimenti mirati che entreranno in vigore a partire dal 31 Dicembre fino al termine dell’evento.

Le principali limitazioni riguardano la Piazza Marconi, dove sarà istituito un divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 e un divieto di transito dalle ore 20.00 in poi fino a cessato bisogno, riguardante tutti i tipi di veicoli.

In aggiunta, diverse vie circostanti saranno interessate da restrizioni temporanee:

Viale della Vittoria vedrà il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e la chiusura al transito veicolare in specifici tratti, consentendo l’accesso solo a residenti e veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di pass.

Via F. Crispi e Via delle Torri saranno soggette a chiusure al transito veicolare, con eccezioni simili per residenti e veicoli con pass specifici.

Altre strade come Via Empedocle, Via Acrone, Piazza Vittorio Emanuele e Piazzale Aldo Moro subiranno limitazioni di vario genere, dalle chiusure al transito veicolare alla restrizione della sosta con rimozione.

È fondamentale prestare attenzione e rispettare le indicazioni fornite dall’ordinanza per evitare disagi e agevolare lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Gli organizzatori del concerto e le autorità locali raccomandano di utilizzare i parcheggi designati e di considerare l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere Piazza Marconi, facilitando così la gestione del traffico e la vivibilità dell’area.

Il Comune di Agrigento si impegna a garantire il successo di questo evento di fine anno e invita i cittadini e i partecipanti a contribuire al buon esito rispettando le disposizioni stabilite dall’ordinanza.

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche riguardo alle restrizioni stradali, si consiglia di consultare direttamente il comunicato ufficiale del Comune di Agrigento.