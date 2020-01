Ordinanza della Questura, vietati i funerali di boss

E’ morto all’età di 75 anni Domenico Terrasi, deceduto due giorni addietro, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Cattolica Eraclea. E per il vecchio boss, già condannato per mafia, niente funerali. Solo una funzione privata. Il diniego alla funzione religiosa è stato deciso dalla Questua di Agrigento. Da ricordare come è successo in altri simili episodi, anche l’arcivescovo Francesco Montenegro, ha ribadito più volte il suo no alle esequie religiose, per chi è condannato per mafia e omicidio.

Nel caso di Domenico Terrasi, soltanto una cerimonia privata, e la benedizione, poi la salma sarà sistemata nella camera mortuaria del cimitero di Cattolica Eraclea, per la successiva tumulazione. Terrasi era tornato in libertà lo scorso anno dopo aver scontato condanne. Fu coinvolto nell’operazione antimafia “Akragas” e successivamente in quella “Minoa” della Dia.