Sono giorni di ricordi, di ritorno al passato, di memorie e nella testa quella frase “simbolo”: ora veru va! È morto, all’età di 74 anni, Filippo Buscemi. In gioventù era stato una delle colonne di Radio Arcobaleno, con la sua ironia fulminante era seguitissimo nelle sue trasmissioni in cui proponeva brani di Gian Campione e, più in generale, del folk. Filippo Buscemi con la sua allegria teneva compagnia nelle domeniche in famiglia: “Ricordo quando andavo a pranzo dai miei nonni , la voce di Filippo e la musica che trasmetteva ci tenevano compagnia”, dice l’agrigentino, Giuseppe Salsedo. Siamo negli anni 80’ e la radio aveva sede nel quartiere di Bibbirria. Una persona garbata, a cui in tanti volevano davvero un gran bene. Alla famiglia Buscemi le condoglianze da parte della redazione di AgrigentoOggi.