Opposizione, il drappello perde pezzi

Le strade dei consiglieri di opposizione si separano. Il drappello di opposizione al Consiglio Comunale di Agrigento registra una nuova fuga dei nomi. In meno di 100 giorni dalla data delle elezioni, si è drasticamente ridotto da 8 a 5. Al fianco del capo d’opposizione Calogero Firetto ci sono attualmente Nello Hamel, Nino Amato, Margherita Brucculeri e Alessia Bongiovì. Mancano all’appello, Pasquale Spataro eletto nelle file di “Onda” e Mario Fontana di “Andiamo Avanti” che si aggiungono a Pietro Vitellaro, ex fedelissimo di Calogero Firetto che travolto dalle polemiche, non senza clamore, è stato il primo a rompere gli indugi pubblicamente ed ufficializzare il passaggio nelle file della Lega di Matteo Salvini. Un passaggio non indolore che probabilmente, almeno ufficialmente, ha rallentato altri movimenti. Considerato il linciaggio mediatico e le aspre critiche a cui Vitellaro è stato sottoposto, Mario Fontana e Pasquale Spataro, forse stanno aspettando il momento opportuno prima di dichiararsi indipendenti. Tuttavia, si tratterebbe di un passaggio solo formale, anche se le indicazioni per un distacco dal drappello che fa fede all’ex sindaco già ci sono tutte. A confermarlo non sono solo le voci di corridoio che raccontano di un Fontana che dialoga in modo sempre più fitto con la componente di Fratelli d’Italia, ma la presa di posizione su fatti inerenti l’amministrazione comunale. Così ai ben attenti non è sfuggito ad esempio che nell’ultima nota congiunta che esprimeva aspre critiche nei confronti del progetto di “box per bici” messo in bando dalla giunta Miccichè, mancavano le firme proprio di Fontana e Spataro. I consiglieri comunali di opposizione Lillo Firetto, Nino Amato, Nello Hamel, Margherita Brucculeri e Alessia Bongiovì hanno bocciato la realizzazione ad Agrigento di 4 stazioni di ricarica attrezzate per il noleggio di bici.