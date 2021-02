Il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa plaude all’operato dei Carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale dei Carabinieri per gli esiti dell’Operazione “Xydi”. “Un’operazione – dice- che rappresenta l’ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano che l’Arma dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine tutte profondono, soprattutto in contesti territoriali difficili come quelli della provincia agrigentina, per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini.”