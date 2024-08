Accertate violazioni di carattere amministrative e sanitarie nel corso di controlli effettuati in locali di Lampedusa, da parte dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Palermo, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Agrigento, nell’ambito dell’operazione denominata “Estate tranquilla 2024”. Gli specialisti del Nas, hanno ispezionato diversi locali sull’isola più grande delle Pelagie, in questo periodo dell’anno presa letteralmente d’assalto dai turisti, a partire da quelli ubicati nella centralissima via Roma.

In un bar è stato scoperto un deposito di alimenti nella zona retrostante l’esercizio commerciale senza che il proprietario avesse aggiornato la registrazione sanitaria. In un altro vicino locale la sala esterna di somministrazione di bevande e cibo del locale è risultata priva di registrazione sanitaria. Ai due esercenti sono state elevate sanzioni per un ammontare di 1.000 euro ciascuno. Due segnalazioni sono state inoltrate alla competente autorità amministrativa e sanitaria per l’emissione di eventuali e ulteriori provvedimenti.