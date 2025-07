E’ in corso dalle prime luci dell’alba di oggi un’operazione della Squadra Mobile di Agrigento, a Licata nel quartiere Bronx, dove sono in corso numerose perquisizioni, ma anche in altri comuni dell’Agrigentino. Da ore, un elicottero della polizia di Stato sorvola Licata, mentre gli agenti della Mobile, della Scientifica e delle unità cinofile stanno mettendo a segno più ispezioni in abitazioni, garage e autovetture.

Si cercano armi e droga. Appare scontato, ma mancano le conferme istituzionali al momento, che possano scattare degli arresti, non solo in flagranza di reato, ma anche in esecuzione di misure cautelari. Il quartiere denominato Bronx è ritenuto, secondo quanto già emerso dall’inchiesta “Hybris” della squadra mobile, la base operativa di un traffico di sostanze stupefacenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp