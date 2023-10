Ispezioni contro il lavoro nero e il caporalato in due aziende agricole di Canicattì. E’ stata accertata la presenza di 23 lavoratori, 22 dei quali sprovvisti del contratto d’assunzione e della comunicazione preventiva agli Enti preposti dell’instaurazione di rapporto di lavoro.. Ed ancora contestate violazioni alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Due imprenditori agricoli sono stati denunciati e pesantemente multati. I controlli sono stati fatti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Canicattì e al personale ispettivo della Regione Sicilia.

Il controllo nelle aziende canicattinesi è scattato qualche giorno fa. I titolari, due imprenditori agricoli, rispettivamente di 54 e 50 anni, entrambi di Canicattì, sono stati denunciati, in stato di liberta, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenuti responsabili di avere omesso la sorveglianza sanitaria e la formazione ed informazione lavoratori circa i rischi connessi all’attività. Sono state irrogate ammende per complessivi 51.100 euro e sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro.