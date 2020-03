Operazione antimafia “Nebrodi”, torna nuovamente libero il notaio

E’ tornato nuovamente libero il notaio di Canicattì Antonino Pecoraro, finito agli arresti domiciliari il 15 gennaio scorso, nell’ambito dell’operazione antimafia “Nebrodi” della Dda di Messina, già uscito grazie a una prima ordinanza del Tribunale del Riesame della città peloritana e poi riarrestato.

Adesso ancora il Riesame ha revocato, per la seconda volta, la misura cautelare nei suoi confronti, in accoglimento del ricorso degli avvocati Sergio Monaco e Alberto Gulino.

Pecoraro, che è originario di Palermo, ma ha lo studio a Canicattì, avrebbe commesso una serie di falsi, secondo la Procura messinese, per avallare finti passaggi di proprietà di terreni ubicati sulla catena montuosa dei Nebrodi, nell’Ennese e nel Messinese, che sarebbero serviti a ottenere contributi non dovuti dell’Unione europea, di cui poi si approfittavano i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, a Tortorici (Messina).

Il primo annullamento era legato alla mancata motivazione delle esigenze cautelari.