I carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto tecnico di personale dell’Arpa di Agrigento, hanno condotto un’attività di controllo finalizzata alla tutela dell’ambiente e al contrasto della gestione illecita dei rifiuti. Nel corso dell’intervento, è stata individuata un’area privata di circa 10.000 metri quadrati, adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Tra i materiali rinvenuti figuravano componenti di autoveicoli, parti metalliche e plastiche, batterie al piombo, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, nonché residui di demolizione e apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intera area è stata sottoposta a sequestro, mentre una persona del luogo è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per violazioni in materia ambientale.

