Operativo il pluripiano di via Pietro Nenni

Il parcheggio Pluripiano di via Pietro Nenni, la cui riapertura era stata annunciata prima dell’evento di capodanno, questa sera,22 gennaio riapre e questa volta, pare, senza altre sorprese. Il 29 dicembre scorso era stata inoltrata la richiesta di sopralluogo ai Vigili del Fuoco in quando i lavori di manutenzione propedeutici alla riapertura erano stati ultimati e la scia era stata effettuata. Mancava la sistemazione e il rassetto dello stabile. Finalmente l’apertura a favore di tanti utenti tra lavoratori, turisti e cittadini che vogliono godersi una passeggiata in via Atenea e dintorni. La struttura era stata chiusa dal comune di Agrigento lo scorso 8 settembre, su indicazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale, dopo l’incendio che ha distrutto un’autovettura, di proprietà comunale, al piano terra, avvenuto sei giorni prima. Erano stati riscontrati danni all’impianto elettrico e a quello della videosorveglianza.