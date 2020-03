OPERAIO TROVATO MORTO IN CASA BIVONA

Un operaio rumeno, di 45 anni, e’ stato trovato privo di vita nella sua casa a Bivona, in provincia di Agrigento . Sono stati i vicini di casa a fare scattare l’allarme. Sul posto e’ arrivata un’ambulanza del 118 di Cianciana, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale Stazione, anche se da una prima ispezione cadaverica sembra trattarsi di morte per cause naturali. Per i rilievi di rito sul posto c’e’ il magistrato di turno della Procura di Sciacca. (ITALPRESS).