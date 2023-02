“Open Sicily cup 2023” :buona affermazione della scuola “La Excelencia” di Sciacca

Al Palazzetto dello Sport di Bagheria domenica scorsa, 5 febbraio, la competizione OPEN di Danza Sportiva “OPEN SICILY CUP 2023”, aperta a tutte le federazioni ed enti di promozione sportiva, valida per la Ranking Regione Sicilia e per il circuito Coppa Italia MIDS (Movimento Italiano Danza Sportiva). L’associazione sportiva La Excelencia di Sciacca di Roberto Giglio e Lia Vitrano ha partecipato con gli atleti Saverio Bono di 11 anni, Rachele Bongiovì e Krizia Bono di sei anni. Triplette per Saverio Bono e Rachele Bongiovì che hanno conquistato tre primi posti nella categoria 12/13 nelle seguenti specialità del settore di Danze Caraibiche: salsa on 2, bachata e merengue.

Primo posto anche per Rachele Bongiovì e Krizia Bono nella categoria under7 con un duo nella specialità Free Style modalità Show Dance del settore Danze Coreografiche.

Per Krizia Bono è stata la prima esperienza ad una competizione ufficiale di Danza Sportiva. I bambini sono stati preparati dal Maestro Roberto Giglio e la sua collaboratrice Shamira Interrante.

La competizione è stata organizzata da ANMB con il patrocinio MIDS/DANCE GOLD SYSTEM.