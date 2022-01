Open day per i bambini dai 5-11, tornano assembramenti e lunghe code al San Giovanni di Dio

Da una parte la soddisfazione che la gente ha deciso di vaccinarsi, dall’altra la rabbia per i disservizi. Nuove segnalazioni giungono dall’Ospedale di Agrigento. Ci raccontano di almeno 300 persone ammassate per i vaccini già dalle 7,30 del mattino quando l’apertura è prevista per le 9. Un bel problema in tempi di coronavirus, visto che in questo modo si formano lunghe code e si creano assembramenti. Enormi disagi si erano verificati già nella giornata di domenica 9 gennaio, sulla carta primo giorno dell’open day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. A seguire erano arrivate le rassicurazioni da parte dell’Asp che annunciavano che nei centri vaccinali ospedalieri erano funzionanti due distinti percorsi (uno dedicato ai ragazzi ed un altro ai soggetti di ogni età già prenotati) il che avrebbe permesso di superare i disguidi delle prime fasi. La formula open day, che non richiede prenotazione per gli studenti, andrà avanti in maniera continuativa anche nei prossimi giorni per potenziare le attività di prevenzione e per rendere più snella possibile la procedura di vaccinazione per giovani e giovanissimi in attesa del ritorno a scuola. Peccato però che come testimoniano le foto giunte in redazione la situazione non è affatto rassicurante e il rischio di contrarre il virus è molto alto. Ci si deve recare ai centri infatti, e mettersi a turno direttamente lì, con conseguente rischio di assembramenti e inadeguata sanificazione dei locali, il che potrebbe causare la circolazione del virus Covid19, mettendo ancora più sotto stress gli ospedali già in sofferenza. Per di più, se è la prima volta che si fa, il bambino necessità di due dosi: ciò significa fare un turno fisico per ben due volte e, inutile dirlo, la probabilità di affollamento aumenta. Appare evidente che i locali dell’Ospedale, posti al secondo piano della struttura di contrada consolida non siano adeguati per la campagna vaccinale dei bambini.

Sulla vicenda è intervenuto nei giorni scorsi persino l’onorevole Giovanni Di Caro il quale ha chiesto all’Asp “di organizzarsi in locali diversi dall’ospedale”.

“Ritengo inappropriato – dice il deputato all’Ars – l’utilizzo della struttura ospedaliera San Giovanni di Dio per le vaccinazioni pediatriche. Ogni bambino, che deve ricevere il vaccino, è accompagnato da almeno un genitore. Solo questo causa assembramenti all’interno dell’ospedale, senza contare i pazienti e altro personale che transitano nei corridoi per motivazioni diverse. Lo spazio dedicato al percorso vaccinale dei bambini è sottodimensionato e il personale medico e amministrativo, oberato di lavoro di suo, è insufficiente. Questo causa colli di bottiglia e un prolungamento dei tempi di attesa prima e dopo il vaccino decisamente snervanti.

Sarebbe opportuna la predisposizione di spazi dedicati alla vaccinazione pediatrica, fuori dalla struttura ospedaliera anche se, mi rendo conto, questo può significare un ulteriore sacrificio per il personale esclusivamente preposto alla vaccinazione”.

Dal canto suo l’Asp di Agrigento fa sapere che “La scelta è stata quella di partire subito per somministrare più vaccinazioni possibili. Questa decisione è andata bene in quasi tutti i centri vaccinali tranne in un paio di punti, ma mettere in campo in poche ore un cambiamento organizzativo non è facile, specie in un momento di forte stress del sistema sanitario. Non smetto di ringraziare il personale sanitario che opera in prima linea nelle operazioni per il febbrile impegno profuso in questi giorni difficili. Ci dispiace – continua il commissario Zappia – per quei cittadini che hanno avuto qualche disagio e confidiamo nella comprensione di chi avverte la straordinarietà del momento”.

Intanto la campagna vaccinale in provincia a raggiunto cifre importanti, nella giornata di ieri si è toccato il tetto di 6.078 somministrazioni con quasi la metà delle terze dosi già somministrate. Numeri importanti anche nei tre centri hub del capoluogo, tra PalaCongressi, Porta di Ponte e Centro Commerciale Città dei Templi in tutto ieri erano state somministrate 1526 dosi di vaccino.