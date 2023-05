“Open Day” dell’Ufficio passaporti della Questura di Agrigento

La Questura di Agrigento nel precisare che in questa provincia non vi sono ritardi nel rilascio di passaporti né nella agenda appuntamenti, né nei tempi di rilascio, comunica al fine, comunque, di tranquillizzare l’utenza e assicurare ogni possibile urgenza, che a decorrere da oggi, 2 maggio 2023, e fino a cessate esigenze, gli utenti che sprovvisti di prenotazione con l’Agenda Passaporti on-line, per motivi di lavoro, studio, salute e turismo hanno esigenze che rivestono carattere di urgenza, supportate da adeguata documentazione (partenza entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza) possono recarsi in Questura a presentare l’istanza, rispettando la seguente programmazione denominata “Open Day”:

LUNEDI’ ORE 15/18

MARTEDI’ ORE 9/13

MERCOLEDI’ ORE 15/18

GIOVEDI’ ORE 15/18

SABATO ORE 9/13

DOMENICA ORE 9/13

Competenza territoriale dell’Ufficio: Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina.