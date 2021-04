Open day del Polo universitario di Agrigento

Open Day del Polo territoriale universitario di Agrigento, l’orientamento universitario organizzato dall’Università degli Studi di Palermo dedicato agli studenti prossimi alla maturità. Dopo i saluti istituzionali del Rettore, Fabrizio Micari, del Presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento, Marcantonio Ruisi e del Presidente di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, Antonino Mangiacavallo, si sono susseguiti gli interventi dei vari delegati all’orientamento dei singoli corsi di studio che hanno presentato la nuova Offerta Formativa e, infine, anche i programmi di mobilità internazionale. Il Presidente Mangiacavallo ha voluto sottolineare e ribadire “l’esclusiva importanza della centralità dei giovani nel Progetto Università nella

provincia di Agrigento. Progetto nel quale il Consorzio si candida a svolgere un ruolo esiziale e da protagonista per lo sviluppo e il potenziamento dell’attività universitaria all’interno di quella che è la “terza missione”, volta allo sviluppo sociale, economico e culturale della nostra provincia e non solo e che vede, per l’appunto, gli studenti come destinatari e non solo di questi intenti.” Nel suo intervento il Presidente ha comunicato come il Consorzio abbia rivolto la propria attività anche nella direzione della qualificazione e del potenziamento della formazione professionale a favore del territorio della Sicilia centro-occidentale. Con il nuovo anno accademico la nuova offerta formativa conterà ben 7 corsi di studio: Architettura Progetto nel Costruito (accesso libero) , Economia e Amministrazione Aziendale (numero programmato locale), Scienze dell’Educazione (accesso libero), Lingue e Letterature – Studi Interculturali (numero programmato locale), Scienze delle attività

motorie e sportive (numero programmato locale), Scienze della formazione primaria (numero programmato nazionale), Servizio Sociale (numero programmato locale). E’ importante sottolineare come per i corsi a numero programmato locale sono stati pubblicati i

bandi sul sito di Unipa al seguente

link https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/Bandi-e-Commissioni- 2021-2022/

.