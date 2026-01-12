Porte aperte tra tradizione, musica e nuove curvature

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle apre le sue porte agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. L’appuntamento è per sabato 17 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 12:30, nella sede centrale di via Empedocle 169, per l’Open Day 2026.

Un’occasione pensata per accompagnare ragazze e ragazzi nella scelta del proprio futuro scolastico, racchiusa nello slogan “Orienta la tua passione con la bussola dell’Istruzione”. Durante la mattinata sarà possibile conoscere da vicino l’identità e l’offerta formativa del Liceo Empedocle attraverso attività laboratoriali curate dagli studenti, sotto la guida dei docenti, in un percorso che unisce esperienza diretta e orientamento consapevole.

Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione dei percorsi di studio: dal Liceo Classico tradizionale al Liceo Internazionale Cambridge, dal Liceo Classico con potenziamento di Matematica al Liceo Musicale, che rappresenta una delle eccellenze dell’istituto.

Nel corso dell’Open Day verranno illustrate anche le curvature modulari, ovvero i percorsi di sperimentazione nazionale e di approfondimento, tra cui l’indirizzo biomedico, la curvatura archeologica e quella informatica, pensate per ampliare competenze e orizzonti formativi, valorizzando le inclinazioni personali degli studenti.

Una mattinata di orientamento, confronto e scoperta, per conoscere da vicino una scuola che coniuga tradizione umanistica, innovazione didattica e apertura al futuro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp