Ondata sbarchi migranti: Musumeci: “Preoccupati per turismo”

“Sono preoccupato come può esserlo un buon padre di famiglia, i nostri operatori turistici sono in ginocchio. Non ci sono contatti a Lampedusa tra il percorso dei migranti, e la realtà dei turisti”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a proposito dell’emergenza migranti a Lampedusa, che rischia di far crollare i flussi turistici nell’isola delle Pelagie, in queste ore protagonista di continui sbarchi di migranti.

“Preoccupa il messaggio che passa – ha aggiunto Musumeci – che crea una condizione di paura e diffidenza sia nei confronti degli operatori che degli stessi turisti e arrivano le disdette. Tutto questo non può non preoccupare una regione come la Sicilia che ha il 44% di tasso di povertà, dove si potrebbe vivere di turismo 10 mesi l’anno e invece corriamo il rischio di vanificare ogni speranza anche quest’anno, oltre all’anno scorso quando è scoppiato il Covid”.