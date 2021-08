Ondata di caldo eccezionale, saranno i giorni più roventi dell’estate

Saranno giorni da bollino rosso per la Sicilia. In provincia di Agrigento la giornata di oggi, martedì 10 agosto, sono previste temperature che potrebbero toccare anche i 39°C, mentre per la giornata di domani, mercoledì 11, la previsione di temperature massime percepite di 40° C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, nella provincia di Agrigento, permane la previsione di pericolosità. A determinare quest’ondata di caldo in arrivo, spiegano i meteorologi è un anticiclone subtropicale africano che si sta espandendo con sempre maggiore forza per raggiungere il nostro Paese.

Non ci saranno però solo le temperature a tratti eccezionali, spiegano gli esperti, a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento.