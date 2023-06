Oncologia dell’ospedale di Sciacca, cresce l’attività dell’ambulatorio di nutrizione clinica

Si amplia lo staff di professionisti al servizio dell’ambulatorio di nutrizione clinica per pazienti oncologici del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Alla disponibilità del nutrizionista Matteo Pillitteri a portare avanti questa preziosa linea d’attività presso l’Unità operativa semplice dipartimentale di oncologia dell’ospedale di Sciacca, coordinata da Domenico Santangelo, si aggiunge adesso infatti l’apporto professionale di Dario Incorvaia, esperto in bioimpedenziometria ossia la metodica diagnostica utile per conoscere la composizione corporea di un soggetto e per valutarne lo stato nutrizionale. La recente attivazione dell’ambulatorio, previsto dal documento di indirizzo regionale “percorso nutrizionale del paziente oncologico”, mira ad incrementare la qualità di vita del paziente ammalato di tumore migliorando l’efficacia delle cure. “Nel paziente neoplastico – dice infatti il dottor Santangelo – il supporto nutrizionale trova un suo razionale nella prevenzione, nel riconoscimento precoce e nel trattamento della malnutrizione, la cui presenza può limitare in maniera importante l’adesione e la risposta al trattamento chemioterapico. Rivolgo un caloroso ringraziamento ai dottori Pillitteri e Incorvaia per la disponibilità dimostrata nel condurre questa importante gamma di prestazioni”.

Per la prenotazione delle visite occorre contattare direttamente il reparto ai numeri 0925/962638-0925/962471.