Prima ha ucciso la moglie accoltellandola alla gola, poi si è impiccato. La coppia è stata trovata senza vita nella loro abitazione di via Alessio Di Giovanni , a Fontanelle. La moglie è Ilenia Bonanno di 45 anni. Il marito è Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, ex dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti. A chiamare la polizia è stato uno dei due figli della coppia che si era allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il tragico fatto di sangue è avvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e i carabinieri della Radiomobile che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica e il movente di quella che è una tragedia che ha sconvolto il quartiere di Agrigento.