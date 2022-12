Omicidio: muratore ucciso a coltellate. Preso l’autore

Un cinquantunenne muratore, Carmelo Contarini, separato e padre di due figli, è stato ucciso con una coltellata, davanti casa, in via Agrigento, a Cattolica Eraclea. L’omicidio dopo una lite, per futili motivi. I carabinieri, della Stazione di Cattolica Eraclea, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno già acciuffato, e portato in caserma, il presunto responsabile. Si tratta di un pensionato sessantaseienne, Giovanni Ferrera, residente a Cattolica Eraclea.

Pare che si stesse recando in caserma per costituirsi. Recuperato e sequestrato il coltello a serramanico con cui ha ammazzato il compaesano. Adesso, dovrà essere interrogato. L’omicida dovrà provare a spiegare perché sia divampata la lite e come è arrivato ad accoltellare il muratore cinquantunenne.

Sul posto il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, ed il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella. L’intera scena dell’omicidio è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del Comune. Sotto choc la comunità di Cattolica Eraclea.