Omicidio ad Alessandria, Vincenzo Busciglio ha fatto il nome del suo assassino prima di morire

Vincenzo Busciglio, il giovane ucciso ad Alessandria della Rocca, avrebbe fatto il nome del suo killer prima di morire. La notizia – come riporta il Giornale di Sicilia oggi in edicola – filtra dallo strettissimo riserbo investigativo con il quale i carabinieri della compagnia di Cammarata e della stazione di Alessandria della Rocca conducono le indagini sull’omicidio. Pietro Leto, indagato per omicidio, ha respinto le accuse. Non si sa ancora nulla sul possibile movente. L’esame autoptico eseguito dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, dell’istituto di Medicina legale di Palermo, all’ospedale «Fratelli Parlapiano» di Ribera, non è stato ancora completato.