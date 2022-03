Omicidio a colpi di zappa, annullate condanne a coppia e figlio

Annullate con rinvio le sentenze a carico di una coppia, e del loro figlio, accusati dell’omicidio a colpi di zappa, e di bastone, dell’agricoltore trentasettenne rumeno Costantin Pinau, ucciso l’8 luglio del 2018, davanti alla sua abitazione a Naro. La Cassazione, accogliendo in parte i ricorsi della difesa, ha annullato le condanne inflitte in primo, e in secondo grado.

Vasile Lupascu, 47 anni, e il figlio Vladut Vasile, 22 anni erano stati condannati a 30 anni di reclusione, e la donna a 22 anni. I tre erano accusati anche del tentato omicidio della moglie di Costantin. Le sentenze di condanna sono state adesso annullate, con rinvio, dai giudici ermellini. Ci sarà un processo “bis” davanti ad un’altra sezione della Corte di Appello di Palermo.